 ملتقى الباحة الدعوي العاشر يواصل غداً فعالياته - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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ملتقى الباحة الدعوي العاشر يواصل غداً فعالياته

ملتقى الباحة الدعوي العاشر يواصل غداً فعالياته
إبراهيم الزهراني(صدى):

تتواصل غداً الفعاليات المنوعة بملتقى الباحة الدعوي العاشر الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة، وذلك في مقر الملتقى بالمنطقة.

وتتضمن الفعاليات التي تبدأ الساعة الخامسة عصراً, دورة تدريبية بعنوان ” الشخصية الثمانية ” يقدمها المدرب أحمد بن عبدالغني آل محمد, فيما ستعقد عقب صلاة العشاء محاضرة بعنوان ” أسرار الفلق” يقدمها الدكتور راشد بن عثمان الزهراني، يليه أمسية ثقافية بعنوان ” جهود علماء المنطقة العلمية والدعوية ” يلقيها خالد بن عمر الفقيه، فيما تختتم الفعاليات بالبرنامج الشبابي.

كما يتضمن الملتقى كذلك العديد من المسابقات الثقافية والسحوبات اليومية للحضور، فيما حرص الملتقى على تخصص أماكن للنساء لحضور الفعاليات.


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