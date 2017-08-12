مرور مكة يحرر 16 مخالفة مرورية على مركبات ساهر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حرر مرور مكة المكرمة 16 مخالفة وقوف خاطئ لمركبات تابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” ، بحسب مصادر مطلعه.

وقالت المصادر إن المخالفات تم تحريرها مؤخراً أثناء وقوف مركبات ” ساهر ” لتأدية عملها في رصد مخالفات السرعة بعدد من الطرق، مبينة وفقاً لصحيفة ” عين اليوم ” أن مركبات ” ساهر” ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية.

من جهته، أبان مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري أن عدد كاميرات ” ساهر” المتحركة بطرق مكة المكرمة وصل إلى 50 كاميرا، مشيراً إلى إسهام هذه الكاميرات في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي تقع بسبب السرعة الزائدة.