 مرور مكة يحرر 16 مخالفة مرورية على مركبات ساهر - صحيفة صدى الالكترونية

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مرور مكة يحرر 16 مخالفة مرورية على مركبات ساهر

مرور مكة يحرر 16 مخالفة مرورية على مركبات ساهر
نايف السالم(صدى):

حرر مرور مكة المكرمة 16 مخالفة وقوف خاطئ لمركبات تابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” ، بحسب مصادر مطلعه.

وقالت المصادر إن المخالفات تم تحريرها مؤخراً أثناء وقوف مركبات ” ساهر ” لتأدية عملها في رصد مخالفات السرعة بعدد من الطرق، مبينة وفقاً لصحيفة ” عين اليوم ” أن مركبات ” ساهر” ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية.

من جهته، أبان مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري أن عدد كاميرات ” ساهر” المتحركة بطرق مكة المكرمة وصل إلى 50 كاميرا، مشيراً إلى إسهام هذه الكاميرات في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي تقع بسبب السرعة الزائدة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6734 ] نشر منذ 57 دقيقة

مركبات ” ساهر» ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية.

معقولة🤔🤔

أجل ليييش قروشونا ف المثل اللي يقول: يابخت من كان النقيب خالو😛

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