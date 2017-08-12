مرور مكة يحرر 16 مخالفة مرورية على مركبات ساهر - صحيفة صدى الالكترونية

مرور مكة يحرر 16 مخالفة مرورية على مركبات ساهر
حرر مرور مكة المكرمة 16 مخالفة وقوف خاطئ لمركبات تابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” ، بحسب مصادر مطلعه.
وقالت المصادر إن المخالفات تم تحريرها مؤخراً أثناء وقوف مركبات ” ساهر ” لتأدية عملها في رصد مخالفات السرعة بعدد من الطرق، مبينة وفقاً لصحيفة ” عين اليوم ” أن مركبات ” ساهر” ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية.
من جهته، أبان مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري أن عدد كاميرات ” ساهر” المتحركة بطرق مكة المكرمة وصل إلى 50 كاميرا، مشيراً إلى إسهام هذه الكاميرات في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي تقع بسبب السرعة الزائدة.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6734 ] نشر منذ 1 ساعة
ساهر🙈
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6734 ] نشر منذ 57 دقيقة
مركبات ” ساهر» ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية.
معقولة🤔🤔
أجل ليييش قروشونا ف المثل اللي يقول: يابخت من كان النقيب خالو😛