الكشف عن تفاصيل خطيرة في قضية اختطاف عريس قبل زفافه بيوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت معلومات جديدة حول قضية اختطاف عريس بإيعاز من خطيبته بالقريع بني مالك، تورط صديقة العروس كذلك في التخطيط للجريمة وليس العروس وحدها، وبحسب المعلومات فإن الخطيبة اعترفت خلال التحقيق معها بأنها طلبت من صديقتها التخطيط ووضع مكيدة لخطيبها من أجل إفساد أمر الزواج ومنع إتمامه.

وأفادت المعلومات ” أن الشرطة ألقت القبض على العروس وصديقتها في عصر يوم الزفاف، وذلك بعد أن تمكنت من القبض على شابين بعد الاشتباه في ضلوعهما في جريمة اختطاف العريس وتصويره عارياً، حيث اعترفا بأن العروس وصديقتها هما من طلبا منهما القيام بذلك.

وأحالت الشرطة العروس العشرينية وصديقتها لدار الفتيات بمكة المكرمة بعد أن انهارت العروس واعترفت بالتدبير لاختطاف العريس قبل يومين من مراسم الزفاف بالاتفاق مع الشابين الذين تمت إحالتهما للسجن.

وكان العريس أفاد بأنه قدم للقريع ببني مالك بعد أن طلبت منه العروس الحضور لإتمام بعض ترتيبات الزواج، ليفاجأ بشخصين يستوقفانه وادعيا أنهما من المباحث، واقتاداه لمنطقة صحراوية وجرداه من ملابسه وصوراه عارياً، واستوليا على 20 ألف ريال كانت بحوزته.