4 مخاطر تسببها القهوة لمعدتك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إذا كنتِ من بين الأشخاص الذين يتناولون القهوة في كلّ يوم وهي إحدى عاداتك اليومية، فعليكِ أن تكتشفي تأثير القهوة على الجهاز الهضمي والأمعاء.

لا بدّ أنكِ شعرتِ في بعض الأحيان بعد تناولكِ للقهوة باضطرابٍ في المعدة مع شعورٍ بالانتفاخ وعدم الراحة، وتساءلتِ عن السبب. هذا هو الجواب:

1 – تزيد من نسبة الحموضة: القهوة تحتوي على أنواعٍ مختلفة من الزيوت والأحماض والمركبات مثل الكافيين المضرّ بالمعدة والأمعاء، وذلك عن طريق تهيّج بطانة المعدة، فعند تناولكِ القهوة تنتج معدتكِ كمياتٍ كبيرة من حمض الهيدروكلوريك. وهذا الأمر إذا استمرّ لفتراتٍ طويلة، يمكن أن يخفّف من قدرة الجسم على إنتاج حمض الهيدروكلوريك ممّا يسبّب قرحة المعدة والانتفاخ الدائم بسبب نشاط البكتيريا المعوية.

2- تسبّب حرقان في معدتكِ: تسبّب القهوة حرقان في معدتكِ بسبب ارتداد الحمض عن طريق استرخاء العضلة العاصرة للمريء. كذلك، فإنّه من المعروف أنّ الكافيين يؤثّر على هذه العضلات ولكنّ هذه المشكلة تحدث حتّى مع القهوة منزوعة الكافيين.

3- تفاقم أعراض أمراض المعدة: يُنصح المرضى المصابون بتهيج القولون العصبي، التهاب المعدة، مرض كرون، التهاب القولون والقرحة بالابتعاد قدر الإمكان عن القهوة، وذلك لأنّها بطبيعتها مضرّة للمعدة. أمّا سبب ذلك، فيعود إلى أنّ حمضية القهوة توفّر الظّروف المناسبة لظهور بكتيريا “هيليكوباكتر بيلوري” في بطانة المعدة. فالمشكلة هنا ليست في الكافيين، إنّما في بعض الانزيمات التي تنتجها حبوب البنّ.

4- تسبّب انتفاخاً في بطنكِ: عند شرب القهوة، يتمّ إلقاء محتويات المعدة الحمضية في الأمعاء الدقيقة مبكراً ويمكن أن يسبّب ذلك إصابة أو التهاب في المكان الذي تُمتصّ فيه معظم العناصر الغذائية، وعادةً ما يزيد الطعام غير المهضوم من مشاكل انتفاخ البطن.

إضافة إلى المشاكل الأربعة المذكورة، فإنّ القهوة تعمل أيضاً على التقليل من امتصاص الحديد في معدتكِ خصوصاً إذا تناولتها مع وجبتك الرئيسية. لذلك تجنّبي الإفراط في تناول القهوة لتتفادي كلّ هذه المشاكل والتعقيدات.