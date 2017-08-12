صورة طليق " وعد " تثير الجدل على التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة نادرة للزوج السابق للفنانة السعودية وعد، ووالد ابنتها الوحيدة حسنا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها.

يذكر أن والد ابنة وعد لبناني الأصل، وقد كشفت الصورة عن التشابه الشديد بينه وبين ابنته، حيث ورثت منه لون البشرة البيضاء والعيون الملونة.