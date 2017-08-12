 صورة طليق " وعد " تثير الجدل على التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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صورة طليق ” وعد ” تثير الجدل على التواصل

صورة طليق ” وعد ” تثير الجدل على التواصل
نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة نادرة للزوج السابق للفنانة السعودية وعد، ووالد ابنتها الوحيدة حسنا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها.

يذكر أن والد ابنة وعد لبناني الأصل، وقد كشفت الصورة عن التشابه الشديد بينه وبين ابنته، حيث ورثت منه لون البشرة البيضاء والعيون الملونة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 12 دقيقة

وعد كانت متزوجه من واحد لبناني ؟ وعيونه ملونه بعد ؟؟ هههههههههه
يازمان العجاااايب وش بقى ماظهر وش بقى !

[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 6 دقائق

هي تدور تغيير النسل يانهار
ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 5 دقائق

هههههه
نهار غض البصر

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