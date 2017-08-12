صورة طليق " وعد " تثير الجدل على التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

صورة طليق ” وعد ” تثير الجدل على التواصل
أثارت صورة نادرة للزوج السابق للفنانة السعودية وعد، ووالد ابنتها الوحيدة حسنا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها.
يذكر أن والد ابنة وعد لبناني الأصل، وقد كشفت الصورة عن التشابه الشديد بينه وبين ابنته، حيث ورثت منه لون البشرة البيضاء والعيون الملونة.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 12 دقيقة
وعد كانت متزوجه من واحد لبناني ؟ وعيونه ملونه بعد ؟؟ هههههههههه
يازمان العجاااايب وش بقى ماظهر وش بقى !
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 6 دقائق
هي تدور تغيير النسل يانهار
ههههههههههههههههههه
المالكي[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههه
نهار غض البصر