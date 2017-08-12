 مهاجم الاتفاق على ابواب الاخضر - صحيفة صدى الالكترونية

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مهاجم الاتفاق على ابواب الاخضر

مهاجم الاتفاق على ابواب الاخضر
الرياض(صدى):

بات هزاع الهزاع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على أبواب الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الآونة الأخيرة.

وكشفت مصادر مؤكدة أن الهولندي فان مارفيك، المدير الفني للأخضر، قد وضع هزاع الهزاع ضمن اختياراته الأولى استعداداً للمواجهة المرتقبة القادمة أمام منتخب الإمارات، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 9 دقائق

يستاهل لاعب اكثر من رائع بس انشاالله مايجي راس كبير ويخرب عليه

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