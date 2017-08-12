مهاجم الاتفاق على ابواب الاخضر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بات هزاع الهزاع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على أبواب الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الآونة الأخيرة.

وكشفت مصادر مؤكدة أن الهولندي فان مارفيك، المدير الفني للأخضر، قد وضع هزاع الهزاع ضمن اختياراته الأولى استعداداً للمواجهة المرتقبة القادمة أمام منتخب الإمارات، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.