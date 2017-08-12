الكشف عن سبب غياب هوساوي عن مواجهة الاتفاق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ذكرت تقارير صحفية أسرار الغياب المفاجئ لمدافع الأهلي معتز هوساوي عن مباراة الفريق أمس أمام الاتفاق، والتي خسرها الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الافتتاحية لدوري جميل.

وبحسب تقارير صحفية فوجئ الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل انطلاق مباراة أمس أمام الاتفاق، بتردي الحالة الصحية لهوساوي، بعد أن داهمته إنفلونزا حادة مصحوبة بحرارة مرتفعة، ليقرر المدرب على إثر ذلك استبعاده من اللقاء رغم أنه كان ضمن القائمة الأساسية التي اعتمدها المدرب.