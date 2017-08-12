مستشار نفسي: الإهمال الأسري والعاطفي للأطفال أهم أسباب التحرش - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قال المستشار النفسي والمعالج السلوكي، عبدالمحسن العمران، خلال لقاء اعلامي لقناة الرسالة، أن الدراسات أكدت أن 75 ‎%‎ من التحرش الجنسي للأطفال يكون من داخل الأسرة؛ إما من أخ أو قريب أو من أبناء الجيران من ضمن محيط الأسرة ، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات الأخيرة أشارت إلى أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة بـ 22,5 %، وبمعنى آخر يتعرض طفل من كل 4 أطفال للتحرش .

وعن أبرز أسباب التحرش الجنسي بالأطفال، أوضح العمران ، أن إهمال حاجات الأبناء النفسية والعاطفية من أخطرها، واصفًا الإهمال الأسري للأبناء بأنه أكبر جريمة لا تغتفر، وأضاف أنه من الأسباب السماح بخروج الأطفال مع الأقارب غير الموثوق بهم وهذه أكبر مصيبة وخطيرة جدًا وكذلك عدم مراقبة سلوكيات الخدم والسائقين، والسماح للأطفال بالمبيت في منزل أقاربهم.

وشدد المعالج السلوكي ، على أهمية التثقيف والتوعوية بخطورة التحرش الجنسي الذي أصبح ظاهرة في مجتمعنا بحسب المستشار مطالبًا في هذا الشأن بعقد المزيد من الدورات التدريبية واللقاءات وإطلاق الحملات الإعلامية للتصدي لهذه الظاهرة .