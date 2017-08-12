النصر يواجه الفيصلي والشباب يستقبل أحد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تختتم السبت مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين، حيث يحل النصر ضيفا على الفيصلي، فيما يواجه الشباب نظره أحد في الرياض.

الشباب وأحد

يسعى الشباب لتقديم بداية قوية عندما يستقبل نادي أحد الصاعد حديثا لدوري جميل ويأمل أبناء المدرب سامي الجابر في تحقيق انطلاقة قوية على العكس من الموسم الماضي الذي شهد تعثرا للفريق في بداية المشوار أثر عليه طوال الموسم.

أما نادي أحد فيخوض أول مباراة في تاريخه بدوري المحترفين، لذا يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تجمع بين مدربين وطنيين إذ يقود أحد المدرب عبدالوهاب ناصر.

– الفيصلي والنصر

في ختام مواجهات الجولة الأولى يحل النصر ضيفا على الفيصلي، وهي مواجهة دائما ما تشهد إثارة وندية.

يسعى الفيصلي لمواصلة نتائجه القوية أمام النصر في المواسم الأخيرة، فيما يأمل النصر في مصالحة جماهيره بعد الخروج المبكر من البطولة العربية وطمأنة الجماهير على الصفقات الجديدة التي لم تقدم أوراق اعتمادها حتى الآن.