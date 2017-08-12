طفل عربي يحطم محل شيشة - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 12
أغسطس
الله يرفع قدرك
ويحفظك
الله يصلحك ويهديك
ويجعلك من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
فاقده أمي وابوي
أن شاء الله تجتمعين معهم في الجنه
فعلاً الوالدين أغلا شي في الدنيــــــــــــــــا
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فاقده أمي وابوي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يرفع قدرك
ويحفظك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يصلحك ويهديك
ويجعلك من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
جميل[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 8 دقائق
فاقده أمي وابوي
أن شاء الله تجتمعين معهم في الجنه
فعلاً الوالدين أغلا شي في الدنيــــــــــــــــا