 طفل عربي يحطم محل شيشة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 12

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. طفل عربي يحطم محل شيشة

طفل عربي يحطم محل شيشة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يصلحك ويهديك
ويجعلك من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 8 دقائق

فاقده أمي وابوي
أن شاء الله تجتمعين معهم في الجنه
فعلاً الوالدين أغلا شي في الدنيــــــــــــــــا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *