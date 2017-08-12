صندوق التعليم العالي يموّل 5 مشروعات جامعية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي في اجتماعه الـ 24 برئاسة وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ على تقرير الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق, للعام المالي 2016م، التي رفع خلالها الصندوق أرباحه أكثر من 200 %، مقارنة بالعام المالي السابق، كما وافق المجلس على تمويل خمسة مشروعات لأربع جامعات بأكثر من 26 مليون ريال, وذلك في إطار دور الصندوق المنوط به لدعم المشروعات الجامعية الحيوية.

أوضح ذلك الأمين العام للصندوق الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر؛ مشيراً إلى أن الصندوق خلال العام المالي 2016م، قام بإعادة هيكلة إدارية واستثمارية داخلية عزّز من خلالها قنوات التواصل مع شركائه من مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الصندوق.