المملكة تعيد 65 حاجاً مصرياً بعد منعهم من الدخول - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

إستقبل مطار القاهرة اليوم السبت 65 حاجا مصريا قامت السلطات السعودية بترحيلهم بعد منعهم من الدخول بسبب حصولهم على تأشيرات زيارة عادية وتجارية والتى تم وقف العمل بها مع بداية موسم الحج .

وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : وصل الحجاج المرحلون على رحلة طيران النيل رقم 106 والقادمة من القصيم بالمملكة العربية السعودية حيث تبين من التحقيقات معهم أنهم غادروا إلى المملكة لأداء مناسك الحج بتأشيرات زيارة وفوجئوا فور وصولهم مطار القصيم برفض دخولهم وترحيلهم إلى مصر بعد وقف دخول حاملى تأشيرات الزيارة إلى المملكة بعد بداية موسم الحج وتم السماح بخروج الركاب بعد إنتهاء التحقيق معهم لمعرفة ملابسات سفرهم وترحيلهم .