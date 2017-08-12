 مواطن يوثق معاناة أهالي من المفحطين بالقرب من منتزه عام بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 12

    أغسطس

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مواطن يوثق معاناة أهالي من المفحطين بالقرب من منتزه عام بعسير




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