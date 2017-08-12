أوباما يستعد لاستئناف نشاطه السياسي في الحزب الديمقراطي - صحيفة صدى الالكترونية

أوباما يستعد لاستئناف نشاطه السياسي في الحزب الديمقراطي
يستعد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لاستئناف نشاط السياسي والمشاركة في الحياة السياسية ضمن صفوف الحزب الديمقراطي، بداية من هذا الخريف.
وذكرت صحيفة ” The hill ” ، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق سيناقش خطط عمله المنتظر في الأسابيع القادمة، وتحدثت عن أن الجزء الأكبر من عمل أوباما سيكون ” وراء الكواليس ” ، مثل جمع المال لتمويل صندوق الحزب الديمقراطي.
وقد انهمك أوباما بعد تسليمه السلطة لخليفته ترامب، في كتابة مذكراته، التي حققت رقما قياسيا مقارنة بأسلافه، حيث اشترت دار النشر ” بنغوين راندوم ” حقوق النشر بـ60 مليون دولار.
يذكر أن باراك أوباما شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من العام 2008 حتى يناير 2017.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 23 دقيقة
لك عين يابارد الوجه