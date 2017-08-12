أوباما يستعد لاستئناف نشاطه السياسي في الحزب الديمقراطي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يستعد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لاستئناف نشاط السياسي والمشاركة في الحياة السياسية ضمن صفوف الحزب الديمقراطي، بداية من هذا الخريف.

وذكرت صحيفة ” The hill ” ، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق سيناقش خطط عمله المنتظر في الأسابيع القادمة، وتحدثت عن أن الجزء الأكبر من عمل أوباما سيكون ” وراء الكواليس ” ، مثل جمع المال لتمويل صندوق الحزب الديمقراطي.

وقد انهمك أوباما بعد تسليمه السلطة لخليفته ترامب، في كتابة مذكراته، التي حققت رقما قياسيا مقارنة بأسلافه، حيث اشترت دار النشر ” بنغوين راندوم ” حقوق النشر بـ60 مليون دولار.

يذكر أن باراك أوباما شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من العام 2008 حتى يناير 2017.