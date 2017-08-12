معجون أسنان يٌصيب رجلاً بالشلل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أٌصيب رجل بريطاني (62 عاماً) بمرض عصبي خطير، أفقده القدرة على السير بسبب معجون للأسنان.

وتعود التفاصيل عندما شعر البريطاني بألم ووخز في قدميه، حتّى أنّه لم يستطع المشي من دون عصا، خلال 6 أشهر، ليتبيّن لاحقاً أنّه يعاني من مشاكل في الحبل الشوكي، بسبب نقص حاد في النحاس، ما قد يؤدي الى مشاكل في المناعة والعظام وفقدان التحكم في الأطراف أو حتى الموت.

وبعد إجراء التحاليل، اكتشف الأطباء أنّ السبب الأساسي وراء النقص الحاد في النحاس لدى الرجل هو ارتفاع نسبة الزنك في دمه، بسبب إفراطه في استخدام معجون الأسنان.

وكان المواطن يستخدم حوالي 3- 4 عبوات من معجون الأسنان المدعم بالزنك في الأسبوع، ما أدّى الى إصابته بتسمم، وشلل، أجبره على التنقل على كرسي متحرك.