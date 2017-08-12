معجون أسنان يٌصيب رجلاً بالشلل - صحيفة صدى الالكترونية

معجون أسنان يٌصيب رجلاً بالشلل
أٌصيب رجل بريطاني (62 عاماً) بمرض عصبي خطير، أفقده القدرة على السير بسبب معجون للأسنان.
وتعود التفاصيل عندما شعر البريطاني بألم ووخز في قدميه، حتّى أنّه لم يستطع المشي من دون عصا، خلال 6 أشهر، ليتبيّن لاحقاً أنّه يعاني من مشاكل في الحبل الشوكي، بسبب نقص حاد في النحاس، ما قد يؤدي الى مشاكل في المناعة والعظام وفقدان التحكم في الأطراف أو حتى الموت.
وبعد إجراء التحاليل، اكتشف الأطباء أنّ السبب الأساسي وراء النقص الحاد في النحاس لدى الرجل هو ارتفاع نسبة الزنك في دمه، بسبب إفراطه في استخدام معجون الأسنان.
وكان المواطن يستخدم حوالي 3- 4 عبوات من معجون الأسنان المدعم بالزنك في الأسبوع، ما أدّى الى إصابته بتسمم، وشلل، أجبره على التنقل على كرسي متحرك.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1846 ] نشر منذ 38 دقيقة
يستخدم حوالي 3- 4 عبوات من معجون الأسنان المدعم بالزنك في الأسبوع.؟؟؟
وحطيتوا اللوم على معجون الأسنان . زين ماجاه شلل اطفال . 😄😄.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله يا اخوان هالمواد الكيميائيه لها دور كبير في تعدد الامراض وظهور امراض جديده لم نكن نعرفها
معاجين اسنان ، ادوية تجميل ، اغذيه معلبه ، الله يخارجنا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يكفينا الشر
المسواك مابعده