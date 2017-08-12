‏‫بلدية فيفاء تكمل استعدادها لموسم الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكملت بلدية محافظة فيفاء, استعداداتها وجاهزيتها خلال موسم الأمطار, حيث شكلت البلدية فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من انهيارات وانقطاع للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول من الأتربة والأحجار والمستنقعات المائية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة الدكتور سالم بن علي منيف, أن البلدية أكملت جاهزيتها لأي طارئ خلال موسم الأمطار, مؤكدا أن البلدية تواصل العمل لبذل الجهود وتسخر إمكانياتها كافة لفتح الطرق وتنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار, مشيراً إلى أن هناك غرفة عمليات وفرق طوارئ تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات وتقوم بالتعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية, حيث تنتقل المعدات مباشرة حين تلقي البلاغات عبر العمليات والطوارئ .

يُذكر أن محافظة فيفاء, شهدت خلال اليومين الماضيين أمطار متوسطة وغزيرة لم يسجل خلالها أي بلاغات لانقطاع الطرق .