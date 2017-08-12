اختتام برنامج " أتلذذ بديني " بتنمية أبوعريش - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ممثلة في مركز الطفل أمس, البرنامج الصيفي التدريبي ” أتلذذ بديني ” , الموجّه للأطفال, ضمن برامج المركز, وذلك بمقر اللجنة .

وأوضحت مديرة مركز الطفل بتنمية أبوعريش أفراح مؤذنة, أن البرنامج الذي استمر أسبوعاً, جاء بهدف غرس القيم الدينية في نفوس الأطفال من خلال استشعار المبادئ الدينية في حياتنا اليومية وسلوكنا واستثمار الأوقات بالتعلم والفائدة.

وأفادت أن البرنامج الذي شهد مشاركة 54 طفلة, احتوى على العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات الثقافية والألعاب الترفيهية والقصص المعبرة والأناشيد, مشيرة إلى أنه تم في ختام البرنامج توزيع الهدايا والجوائز على المشاركات وتكريم منسوبات المركز المساهمات في نجاح البرنامج .