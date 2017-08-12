إصدار " 144 " تصريحًا جديدًا لإسكان الحجاج في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة 144 تصريحا جديدا لإسكان الحجاج في مكة المكرمة تستوعب في مجملها 85801 حاج من خلال 19544 غرفة تبلغ مساحاتها الإجمالية 344325 مترا مربعا, فيما وصل عدد تصاريح إسكان الحجاج المعاد إصدارها 3688 تصريحا تستوعب 1625245 حاجا من خلال 339540 غرفة تبلغ مساحاتها الإجمالية 6618525 مترا مربعا .

وأوضح نائب رئيس لجنة إسكان الحجاج المهندس مازن السناري, أن عدد تصاريح إسكان الحجاج بأم القرى حاليا 3832 تصريحا بها 359084 غرفة تستوعب في مجملها 1711046 حاجا, لافتا إلى أن منطقة حي العزيزية تحتل أعلى مرتبة في عدد تصاريح إسكان الحجاج حيث صرح بها لـ 1721 مسكنا للحجاج تتسع لـ 848704 حجاج تليها منطقة المسفلة بـ 721 تصريحا تتسع لـ 283186 حاجا ثم منطقة العتيبية بـ 645 تصريحا تتسع لـ 290282 حاجا تليها منطقة الحرم بـ 549 تصريحا تتسع لـ 218882 حاجا ثم منطقة الرصيفة بـ 196 تصريحا تتسع لـ 69992 حاجا .

وأبان أن المباني المصرح لها بإسكان الحجاج تتراوح ارتفاعاتها من دور إلى 36 دورا حيث تم التصريح لمبنيين من ارتفاع دور وأحد تستوعبان 124 حاجا والتصريح لـ 41 مبنى من ارتفاع دورين تستوعب 4833 حاجا والتصريح لـ 225 مبنى من ارتفاع 3 أدوار تستوعب 27726 حاجا والتصريح لـ 534 مبنى من ارتفاع 4 أدوار تستوعب 75090 حاجا والتصريح لـ 921 مبنى من ارتفاع 5 أدوار تستوعب 240721 حاجا والتصريح لـ 543 مبنى من ارتفاع 6 أدوار تستوعب 164716 حاجا والتصريح لـ 530 مبنى من ارتفاع 7 أدوار تستوعب 221439 حاجا والتصريح لـ 148 مبنى من ارتفاع 8 أدوار تستوعب 76664حاجا والتصريح لـ 103 مباني من ارتفاع 9 أدوار تستوعب 54026 حاجا والتصريح لـ 82 مبنى من ارتفاع10 أدوار تستوعب 49652 حاجا والتصريح لـ 107 مباني من ارتفاع 11 دورا تستوعب 69932 حاجا والتصريح لـ 85 مبنى من ارتفاع 12 دورا تستوعب 60266 حاجا والتصريح لـ 71 مبنى من ارتفاع 13 دورا تستوعب 58324 حاجا.

وافاد المهندس السناري أنه تم كذلك التصريح لـ 70 مبنى من ارتفاع 14 دورا تستوعب 56512 حاجا والتصريح لـ 53 مبنى من ارتفاع 15 دورا تستوعب 41530 حاجا والتصريح لـ 41 مبنى من ارتفاع 16 دورا تستوعب 41571 حاجا وكذا التصريح لـ 45 مبنى من ارتفاع 17 دورا تستوعب 48848 حاجا والتصريح لـ 49 مبنى من ارتفاع 18 دورا تستوعب 59446 حاجا والتصريح لـ 53 مبنى من ارتفاع 19 دورا تستوعب 65202 حاجا إلى جانب التصريح لـ 44 مبنى من ارتفاع 20 دورا تستوعب 58165 حاجا والتصريح لـ 30 مبنى من ارتفاع 21 دورا تستوعب 44616 حاجا والتصريح لـ 26 مبنى من ارتفاع 22 دورا تستوعب 41518 حاجا والتصريح لـ 12 مبنى من ارتفاع 23 دورا تستوعب 21330 حاجا علاوة على التصريح لـ 11 مبنى من ارتفاع 24 دورا تستوعب 31208 حاجا والتصريح لـ 7 مبنى من ارتفاع 25 دورا تستوعب 38759 حاجا, والتصريح لـ 1 مبنى من ارتفاع 26 دورا تستوعب 865 حاجا والتصريح لـ 6 مبنى من ارتفاع 27 دورا تستوعب 30513 حاجا والتصريح لـ 1 مبنى من ارتفاع 36 دورا تستوعب 27450 حاجا .