بالصور.. رئيس مركز بحر أبوسكينة يأمر بضبط الدرباوية الذين مارسوا التفحيط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أمر رئيس مركز بحر أبوسكينة حمود النايف؛ بسرعة القبض على الدرباوية الذين مارسوا ظاهرة التفحيط وظهروا في مقاطع الفيديو.

وفي تصريحات صحفية قال النايف: تمّ توجيه مدير مركز شرطة بحر أبوسكينة، ورئيس بلدية المركز بالعمل، على إيجاد حل مؤقت إلى حين دوام الأحد؛ تمهيداً لإيجاد حل جذري للظاهرة، وأبان أن الموقع تمت زراعته بصبات مؤقتة، وتم تكثيف الوجود الأمني؛ حيث تمّ حجز 20 مركبة مخالفة لا علاقة لها بالتفحيط، والعمل جارٍ للوصول إلى المخالفين عن طريق الجهات الأمنية في ظل الوجود الأمني الكبير الآن.

وكان الدرباوية قد أثاروا الذعر والخوف في نفوس سكان وزوّار مركز بحر أبوسكينة، فجر اليوم، واستطاع مواطن أن يوثّق حجم الكارثة التي يعيشها السكان وزوّار المركز عبر مقاطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة ظاهرة التفحيط بالقرب من حديقة سلمان الفارسي – شمال المركز؛ ما أدّى إلى مضايقة المارة والمتنزهين.