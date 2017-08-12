خبير عسكري يكشف سر شراء قطر للسلاح - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف اللواء نصر سالم، رئيس الاستطلاع الحربي السابق، الأسباب التي دفعت دولة قطر التي تدعم الإرهاب شرائها السلاح من أمريكا، وقال إن شراء قطر للسلاح هو نوع من المواءمات مع أمريكا وألمانيا وإنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي للسكوت عن جرائمها وتورطها في دعم الإرهاب.

وأضاف ” سالم ” ، في تصريحات صحفية، أن زيادة معدلات شراء قطر للسلاح بسبب أنها تعتبر هذا الطريق سبيلا لشراء سكوت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي عن جرائمها، موضحا أن العديد من صفقات السلاح التي عقدتها قطر مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وآخرها طائرات F16 الأمريكية التي تمت مقابل 12 مليار دولار، هي نوع من الرشوة المقنَّعة.

وأظهرت تقارير لـ ” معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي ” ، أن قطر ضاعفت استيراد السلاح بنسبة 282% ما بين 2012 و2016، فيما لاتزال السعودية المستورد الأول في العالم، وتعتبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا الموردون الرئيسيون للشرق الأوسط، بينما قالت صحيفة ” بيزنس إنسايدر ” الأمريكية، في تقرير نشرته الخميس، إن دول الشرق الأوسط هيمنت في العقد الأخير على الواردات العالمية من المعدات العسكرية، حيث تصدرت كل من السعودية وقطر والإمارات قائمة مستوردي الأسلحة العالميين، مؤكدة أن قطر أصبحت أكبر 3 دولة لاستيراد السلاح.