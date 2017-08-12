صورة حلا الترك بتقويم الأسنان تٌثير إعجاب جمهورها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة النجمة الصغيرة حلا الترك لأول مرة وهي تضع تقويم الأسنان ، إعجاب جمهورها ، الذين عبروا عن حبهم لحلا في تعليقاتهم على الصورة .

وكانت قد نشرت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك صورة لأولادها من طليقها المنتج محمد الترك، حيث ظهرت النجمة الصغيرة للمرة الأولى بمقوم الأسنان.

وشاركت السابر صورة ضمت ابنائها حلا ومحمد وعبدلله، عبر حسابها على تطبيق ” انستجرام ” ، حيث علّقت بقولها: “123 الله لا يحرمني منكم ويبعد عنكم كل شر اولادي”.

وانتقلت حلا واخواها للعيش مع والدتهم، اثر فوزها بحضانتهم بقرار من محكمة الأسرة ، ما اثار المشاحنات بينها وبين والد ابناءها محمد الترك وزوجته الفنانة دنيا بطمة .