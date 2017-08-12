مركز الحمراء النسائي بالدمام يختتم برامجه الصيفية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اختتم مركز حي الحمراء الاجتماعي بالدمام التابع للجنة التنمية الاجتماعية لأحياء كورنيش الدمام ممثلاً في القسم النسائي برنامجه الصيفي ” نادي بساتين الصيفي ” , لفتيات المرحلة المتوسطة والثانوية, الذي استمر لمدة 4 أسابيع بمعدل 3 أيام أسبوعياً وبما يعادل 36 ساعة, قُدمت فيها مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية .

وأوضحت مديرة القسم النسائي بالمركز منى الحافظ, أن البرامج أشتمل على ثلاث ورش مهارية هي الميكسد ميديا والتصوير بالجوال وفلاتر سناب شات, إضافة إلى ورشتين في تطوير الذات وجلستين حواريتين بعنوان ” معنى الحياة ” و ” حياتي إيجابية “, إلى جانب تنفيذ عدد من الأركان منها ركن قهوتي وكتابي الدائم وركن الاستشارات الخاصة، كما تم عرض ومناقشة مجموعة من الكتب التطويرية والتربوية.