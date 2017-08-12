زوجة أب تقطع العضو الذكري لابن زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تجردت زوجة أب من الرحمة ، حيث أقدمت على قطع عضو ذكري لطفل رضيع لم يتعدى شهره الثاني ، بسبب غيرتها من والدته .

وفي التفاصيل، اعترفت الزوجة البالغة من العمر 17 عاماً، بأنها ” أخذت الرضيع من غرفة والدته خلال نومها إلى الحمام ثم قطعت عضوه بالسكين، وذلك انتقاماً وردّاً على الإهانات المتكررة التي كانت تتلقاها منها “.

هذا وأكدت مصادر إعلامية محلية ، وفاة الرضيع، الذي كان من المفترض أن يُنقل من نيجيريا إلى بريطانيا لإجراء جراحة زرع عضو ذكري، في مسقط رأسه بعد الحادثة المأساوية .