 زوجة أب تقطع العضو الذكري لابن زوجها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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زوجة أب تقطع العضو الذكري لابن زوجها

زوجة أب تقطع العضو الذكري لابن زوجها
أماني الغامدي(صدى):

تجردت زوجة أب من الرحمة ، حيث أقدمت على قطع عضو ذكري لطفل رضيع لم يتعدى شهره الثاني ، بسبب غيرتها من والدته .

وفي التفاصيل، اعترفت الزوجة البالغة من العمر 17 عاماً، بأنها ” أخذت الرضيع من غرفة والدته خلال نومها إلى الحمام ثم قطعت عضوه بالسكين، وذلك انتقاماً وردّاً على الإهانات المتكررة التي كانت تتلقاها منها “.

هذا وأكدت مصادر إعلامية محلية ، وفاة الرضيع، الذي كان من المفترض أن يُنقل من نيجيريا إلى بريطانيا لإجراء جراحة زرع عضو ذكري، في مسقط رأسه بعد الحادثة المأساوية .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1840 ] نشر منذ 47 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه . مجرمه مافي قلبها رحمه .

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