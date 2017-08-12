يطلق النار على نفسه لخلافاته مع زوجته ويحبك الجريمة لاتهام شقيقها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قرر شاب التخلص من حياته بسبب خلافاته مع زوجته، لكن بعد أن باءت محاولة انتحاره بالفشل اتهم شقيقها بأنه أطلق النار عليه.

فقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية بمصر ، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى بلقاس المركزي شابا 35 سنة عاطل مصاب بآثار رش خرطوش بقدمه اليسرى من الخلف.

وانتقلت قوات الأمن الى المستشفى للتحقيق مع المصاب، الذى اتهم شقيق زوجته الذي يبلغ من العمر 24 سنة ومقيم بندر بلقاس، بإطلاق الخرطوش عليه.

وأسفرت تحريات وحدة مباحث المركز عن قيام المصاب بافتعال الواقعة لوجود خلافات بينه وبين زوجته بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17841 /2017 جنح المركز ، وجارى العرض على النيابة.