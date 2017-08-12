⁠⁠⁠⁠⁠أُم تسكب كلور حارق على جسم طفلها لعلاجه من التوحد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت إمرأة بريطانية ، ما اسمته بطريقة لعلاج التوحد لدى الاطفال على حسابها بالفيسبوك ، حيث عرضت صور لسكبها كلور حارق على جسد طفلها المتوحد .

وأعربت الأم عن اعتقادها أن سبب التوحد هو الإصابة ببكتيريا وأنه يمكن شفاؤه بواسطة مواد كيمائية. وأطلقت على العلاج اسم ” سي دي ” أي ” كلورايد ديوكسايد ” أو ” ماستر ميراكل سوليوشن ” ، وعرضت بيعه عبر الإنترنت.

وعلى الإثر قام ناشط في إحدى الجمعيات بإجراء التحريات حول الأم واكتشف أنها تستخدم هذا المكون لعلاج ابنها .

وأثار ذلك احتجاج عدد كبير جداً من المتابعين الذين أوضحوا أن لا علاج محدداً لمرض التوحد. وحذروا من هذا العلاج الذي يشكل خطراً على صحة الأطفال وقد يسبب موتهم ، تم بإبلاغ الشرطة البريطانية للتحقيق بالواقعة .