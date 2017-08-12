استخراج " مسامير " من معدة مريض بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكن أطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض، وإنهاء آلام البطن التي كان يعاني منها.

وكان المريض قدم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى شاكياً من آلام مبرحة في البطن، فتم إخضاعه للفحوصات والتحاليل اللازمة، حيث تبين وجود جسم غريب في المعدة، اتضح خلال العملية أنه كمية كبيرة من المسامير الصدئة، وأنها كادت تودي بحياته.

وتم إجراء عملية جراحية له واستخراج المسامير، حيث تماثل للشفاء ويتمتع حالياً بصحة جيدة.