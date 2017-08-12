استخراج " مسامير " من معدة مريض بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

استخراج ” مسامير ” من معدة مريض بجدة
تمكن أطباء في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة من استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض، وإنهاء آلام البطن التي كان يعاني منها.
وكان المريض قدم إلى قسم الطوارئ بالمستشفى شاكياً من آلام مبرحة في البطن، فتم إخضاعه للفحوصات والتحاليل اللازمة، حيث تبين وجود جسم غريب في المعدة، اتضح خلال العملية أنه كمية كبيرة من المسامير الصدئة، وأنها كادت تودي بحياته.
وتم إجراء عملية جراحية له واستخراج المسامير، حيث تماثل للشفاء ويتمتع حالياً بصحة جيدة.
همس ~[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 31 دقيقة
ي رب سترك شكلها علبه كامله ببطنه ~
وش سالفة المسامير ذَا الأيام ~
كل يوم نقرا ببطن احد مسامير ومقصات ~
كيف يأكلونها ؟
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 24 دقيقة
😂😂😂😂😂😂يالله صباح خير
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1831 ] نشر منذ 22 دقيقة
طيب ماقلتوا كيف كَلها . كل يوم خَبَر عن بلاعين الحديد والمسامير.
ذولا بطونهم ورشات حداده ماهي بطون .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16157 ] نشر منذ 15 دقيقة
امنت بالله كيف بلعها هل هو مغيب عن العقل والى كيف المسامير لاتنموا حتى نقول كانت صغيره وكبرت وليس سهل بلعها والسحر علمه عند الله هل ممكن يحصل زي كذا
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 8 دقائق
اكيد الموضوع فيه تحدي وهياط فاضي بين الشباب على
بلع المسامير اكرمكم الله