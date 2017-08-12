10 فعاليات متنوعة في مهرجان " عيال ديرتنا " الترفيهي الأول بالعيون - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

شارك أكثر من 700 شخص من مختلف الفئات العمرية أمس الأول, في مهرجان ” عيال ديرتنا الترفيهي الأول ” , الذي أقيم في مدينة العيون بمحافظة الأحساء, بتنظيم نادي الحي بالشراكة مع فريق العيون التطوعي, وذلك بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي .

واشتمل البرنامج على أكثر من 10 فعاليات متنوعة تنوعت ما بين ركوب الخيل وفعاليات الملاعب الصابونية والهوائية وفعاليات فريق ابتسم الترفيهي والمسابقات الثقافية والإلكترونية والحركية والمرسم الحر ودوري كرة القدم بمشاركة ستة فرق, إضافة إلى مشاركة 35 متطوعاً من فريق العيون التطوعي ومن نادي الحي من خلال الإشراف على الفعاليات المقامة .