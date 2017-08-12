تعرف على قصة أقدم التوائم الملتصقة في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

” ماشا و داشا ” فتاتان روسيتان اشتهرتا كأقدم التوائم الملتصقة ، حتى ظلتا متصلتان حتى وفاتهما في عام 2003 ، وعمرهما 53 عاماً .

هذا وألقت إحدى الصحف الروسية الضوء على حياة التوأم الملتصق ، موضحة أنهما تعرض للتجارب الطبية القاسية، مبينة أنهما تعرضا للحرق والجوع والحقن بالمواد المشعة.

وبينت الصحيفة أنه على الرغم من تقاسم نفس الوراثة والطفولة بين التوأم الملتصقة، الا أن كانت شخصياتهما مختلفة جدا ، حيث كانت احدى الفتاتين وتدعى “ ماشا ” ، كانت مسيئة عاطفيا لأختها وأجبرتها على السكر، ورفضت السماح لهم بالانفصال، وانها حرمت أختها من كل شيئ كانت تحبه أو تتوق اليه.

وأوضحت الصحيفة أن “ ماشا ” كانت غير قادرة على الشعور بالسكر جراء تجرع الكحول وحدها، لذلك أجبرت شقيقتها للشرب، حتى يتمكنا من الحصول على درجة السكر المرغوبة.

وأردفت الصحيفة: “عندما ماتت ماشا، رفضت الفتاة الأخرى وتدعى داشا الجراحة وتوفيت من السموم التي تسربت اليها من سموم جسد شقيقتها المتحللة.