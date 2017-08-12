جليسة أطفال تضع رضيع داخل ثلاجة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت مراهقتان على وضع طفل داخل الثلاجة، أثناء مجالسة إحداهما للطفل في غياب والدته، وقامتا بنشر فيديو لفعلتهما عبر تطبيق ” سناب شات “.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على المراهقتان، عقب تداول الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفتاتان في الفيديو وهن يضحكان أثناء وضع الطفل في الثلاجة وإغلاقها عليه، ولم يٌقدرن الخطر الذي من الممكن أن ينتج من فعلتهن على الطفل.

ومن جانبها قالت والدة الطفل بعد اكتشافها للواقعة، ” قد يكون المراهقون حمقى. لا شكّ في أنهما أرادتا التسلية وأنهما لم تقدرا الخطر الذي قد ينتج عن فعلتهما “.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنها لن تدع طفلها مع قريبتها وصديقتها أبداً بعد اليوم.