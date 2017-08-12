الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان تشمل السواحل منها، ومرتفعات ” عسير ، نجران ، الباحة”، وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر السواحل الغربية والشرقية للمملكة بالارتفاع في معدل الرطوبة النسبية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي , وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .