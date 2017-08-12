التنمية الصناعية: قدراتنا المالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد صندوق التنمية الصناعية أن قدراته المالية الحالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية، موضحا أنه يعمل على تشجيع تنمية الخدمات اللوجستية في المملكة.

وأوضح الصندوق أنه قدم طلبا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية باستكمال رأس مال الصندوق بمبلغ 9 مليارات ريال، وكذلك توفير 10 مليارات ريال أخرى لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية.

وأضاف الصندوق أنه يقوم حاليا على تمويل 163 مشروعا تبلغ قيمة صادراتها 16.9 مليار ريال، موضحاً أنها تمثل نسبة 12% من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، مبيناً أنه يعمل على تشجيع تنمية الخدمات اللوجستية في المملكة.