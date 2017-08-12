السودان تغلق كافة المعابر أمام حركة السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أمر نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، مساء أمس الجمعة، بإغلاق كافة معابر السودان أمام حركة السيارات، تحسبا لخروج أو دخول السلاح والسيارات غير المرخصة من وإلى البلاد، دون تحديد موعد لإعادة فتحها.

جاء ذلك خلال ترأس “عبد الرحمن”، اجتماعا لحكومة ولاية شرق دارفور، وأعضاء البرلمان في مدينة الضعين، في ختام جولة قام بها لولايات دارفور استمرت خمسة أيام، في إطار حملة لجمع السلاح في دارفور وكردفان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال نائب الرئيس السوداني، إن 60 ألف سيارة دخلت إلى السودان بطرق غير مشروعة من دول الحدود الغربية بينها ليبيا، دون الإشارة إلى الفترة التي دخلت فيها هذه السيارات للبلاد.

ووجه المسؤول السوداني الرفيع، الجهات المختصة بجمع السلاح غير المسجل في إقليم دارفور، مطالبا بردع كل شخص لم يسلم سلاحه أو سيارته غير المرخصة.

وقال إن “ولايات دارفور تضررت كثيراً من الأسلحة المنتشرة بين المواطنين”.