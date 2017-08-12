بلدية طريف تعلن نتائج تحليل عينات التمور المتحفظ عليها - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية نتائج تحليل عينات التمور التي تم التحفظ عليها لحين ظهور نتائج التحاليل وأرسلت لمختبر أمانة الحدود الشمالية في عرعر لفحصها حيث أثبتت التحاليل المخبرية سلامة عينات التمور التي تم أخذها من جميع المحلات وان جميع هذه العينات جيدة ولم تثبت التحاليل المخبرية أي ملاحظات عليها.

يأتي ذلك بعد أن نفذت بلدية طريف حملة تفتيشية على محلات بيع التمور بالمحافظة للتأكد من سلامة وصلاحية جميع الكميات الموجودة فيها وإرسال عينات منها لمختبر أمانة المنطقة للتأكد من صلاحيتها.