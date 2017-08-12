ريال مدريد ينافس برشلونة للتعاقد مع ديمبلي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الجمعة، في منافسات شرسة مع برشلونة للتعاقد مع لاعب كرة القدم الفرنسي عثمان ديمبلي المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة ” آس ” الإسبانية، عرض ريال مدريد إعارة لاعبين لدورتموند بالإضافة إلى مقابل مالي نظيره شرائه لديمبلي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى إلى الحصول على خدمات ديمبلي الذي يفضل الذهاب إلى نادي برشلونة، ولذلك عرض ريال مدريد إعارة بعض اللاعبين إلى دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاقًا بين فلورينتو بيريز رئيس الريال ورئيس دورتموند نظرًا للعلاقة القوية بين الناديين حيث أبلغ رئيس النادي الألماني نظيره الريال بالعرض الذي يقدمه برشلونة لشراء ديمبلي.