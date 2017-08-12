إحالة متهم باحتجاز شاب للحصول على ربع مليون ريال إلى النيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أحالت شرطة محافظة جدة أحد المتهمين الثلاثة في واقعة استدراج شاب واحتجازه داخل استراحة لطلب فدية مالية كبيرة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، فيما تواصل بحثها عن المتهمين الآخرين في الواقعة.

وأكدت مصادر، أن المجني عليه شرح خلال التحقيقات ما جرى معه، موضحا أنه تجاوب مع اتصال هاتفي من أحد الجناة لمشاركته في عملية تجارية، لكنه فوجئ باحتجازه وطلب فدية مالية قدرها 250 ألف ريال من أسرته حتى يتم إطلاق سراحه، وفقا لصحيفة عكاظ.