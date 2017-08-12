وفاة مسؤول مصري إثر إصابته بغيبوبة لمشاهدته ضحايا حادث قطاري الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توفي مستشار وزير النقل لشؤون الصيانة بالسكة الحديد المصرية، المهندس مصطفى السيد، إثر إصابته بغيبوبة، عقب مشاهدته ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بأن مستشار وزير النقل المصري وصل موقع حادث التصادم، وأصيب بغيبوبة نقل على إثرها للمستشفى، ثم وافته المنية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع ضحايا حادث اصطدام قطاري الإسكندرية إلى 42 قتيلا و133 مصابا، فيما تجري عدة لجان تابعة للنيابة العامة المصرية وبعض الجهات الحكومية التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.