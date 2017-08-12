وزير فلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على أمره الكريم باستضافة ألف حاج من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438.

وقال أدعيس إن هذه المكرمة الملكية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين للعام التاسع على التوالي لها أثر كبير في نفوس ذوي الشهداء وأسرهم والتخفيف من معاناتهم.