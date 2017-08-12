وزير فلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء - صحيفة صدى الالكترونية

وزير فلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء
أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف أدعيس، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على أمره الكريم باستضافة ألف حاج من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438.
وقال أدعيس إن هذه المكرمة الملكية التي يتفضل بها خادم الحرمين الشريفين للعام التاسع على التوالي لها أثر كبير في نفوس ذوي الشهداء وأسرهم والتخفيف من معاناتهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31867 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا نراه واجب ديني نريد به وجه الله ، ولتوطيد اواصر الأخوّة والحبه للشعب الفلسطيني ,,
,, بس ياوزير الأوقاف هداك الله ، شوف لك صرفه مع الكلاب النباحه من الفلسطينيين اللي ماخلوا عيب إلا وألصقوه بنا ، ألا تقرأ ، ألا تشاهد وتسمع مايقولونه على القنوات الفضائيه المغرضه المعاديه للسعوديه واهلها ؟؟
… لقد ساندناكم باالدم والمال والعتاد منذ ان وطأ الإحتلال بلادكم ، ولا زلنا نقف معكم ، ولكن مع الأسف كلابكم النباحه لا تألوا جهداً من النباح والسب والشتم فينا ، ومع الأسف أكثر ، هو سكوتكم عنهم وعدم إنكاركم لما يقولون .. فأين انتم عنهم ؟؟
,, بلدنا ولله الحمد والشكر ، وعلى رأسها حكامنا حفظهم الله وأعانهم على مسؤولياتهم تجاه دينهم ، لم ولن يبخلوا من بذل الخير لكم ولكل المسلمين في مختلف اصقاع الأرض ,, تقرباً لوجه الله وامتثالاً لتعاليم ديننا القويم ..
,, اسأل الله ان يزيد خير بلدنا ويعز حكامنا عزاً على عز .. آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1828 ] نشر منذ 2 ساعتين
آمـــين يارب العالمين . جزاك الله كل خيريا ابومحمد .