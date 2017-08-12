ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيندم على تهديداته لأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ” سيندم على تصريحاته ضد الولايات المتحدة إذا ما واصل فعله هذا أو حاول المس بأراضيها “.

جاء ذلك خلال حديث لترامب، مع مجموعة من الصحفيين، الجمعة، في ملعب الغولف الذي يملكه في ولاية نيوجيرسي.

وردًا على سؤال صحفي حول أي حل عسكري محتمل، أوضح ترامب، ” أعتقد أن الأمر واضح، نحن ندرس هذا الأمر بعناية ونأمل بأن كوريا الشمالية سيفهمون مغزى ما قلت، ولقد عنيت ما قلته “.

وكان ترامب، قد غرد على “تويتر” أنه ” تم وضع الحلول العسكرية الآن وهي جاهزة ومعبأة، إذا ما حاولت كوريا الشمالية التصرف بطيش، أتمنى أن يسلك كيم جونغ أون، طريقاً آخرًا “.

وتابع ترامب: ” لا نريد التحدث عن تقدم، لا نريد التحدث عن قنوات خلفية للحوارات الدبلوماسية، نريد التحدث عن دولة أساءت التصرف على مدى العديد من السنوات، بل عدة عقود، في الحقيقة. وإدارات أمريكية سابقة رفضت التعامل مع القضية، لذا لم يعد أمامي خيار سوى أن أتعامل معها “.