 بريطانيا تقدم 10 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الكوليرا باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

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بريطانيا تقدم 10 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الكوليرا باليمن

بريطانيا تقدم 10 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الكوليرا باليمن
فهمي محمد(صدى):

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، تقديم مساعدات مالية بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني ” ما يعادل نحو 10.3 مليون دولار “، لدعم جهود مكافحة وباء الكوليرا في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، بريتي باتال، قولها إنّ 6 ملايين جنيه استرليني، ستُقدم لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ” يونيسف “، وأن برنامج منظمة الهجرة الدولية لمكافحة الكوليرا سيحصل على مليوني جنيه استرليني.
وأوضحت بريتي باتال أن هذه المساعدات ستوجه لـ ” توفير الأدوية الضرورية ومواد لتنظيف وتعقيم مياه الشرب مثل مادة الكلورين، المطهرة “.
وتابعت أن ” قرابة نصف مليون يمني سيستفيدون من هذه المساعدات بشكل مباشر “، محذرة من أن ” اليمن بات على حافة كارثة، مع تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا النصف مليون حالة “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10454 ] نشر منذ 48 دقيقة

عسى بس مايسلمونها للحوثي

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