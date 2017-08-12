بريطانيا تقدم 10 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الكوليرا باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، تقديم مساعدات مالية بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني ” ما يعادل نحو 10.3 مليون دولار “، لدعم جهود مكافحة وباء الكوليرا في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا، بريتي باتال، قولها إنّ 6 ملايين جنيه استرليني، ستُقدم لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ” يونيسف “، وأن برنامج منظمة الهجرة الدولية لمكافحة الكوليرا سيحصل على مليوني جنيه استرليني.

وأوضحت بريتي باتال أن هذه المساعدات ستوجه لـ ” توفير الأدوية الضرورية ومواد لتنظيف وتعقيم مياه الشرب مثل مادة الكلورين، المطهرة “.

وتابعت أن ” قرابة نصف مليون يمني سيستفيدون من هذه المساعدات بشكل مباشر “، محذرة من أن ” اليمن بات على حافة كارثة، مع تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا النصف مليون حالة “.