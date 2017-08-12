بالفيديو.. عبدالحسين عبدالرضا يمازح أحد الأشخاص قبل دخوله المستشفى بيوم - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، ظهر خلاله الراحل وهو يمازح أحد الأشخاص في مترو لندن قبل إصابته بجلطة في القلب والقدم بيوم واحد.

يذكر أن الفنان الكويتي عبدالحسين عبد الرضا، وافته المنية مساء أمس الجمعة، في أحد المستشفيات في لندن، بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه قبل أيام لوعكة صحية، استلزمت دخوله العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.