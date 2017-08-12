مجهولون يتحدون رجال الأمن بعد سطوهم على مركز تجاري كبير في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

مجهولون يتحدون رجال الأمن بعد سطوهم على مركز تجاري كبير في الطائف
باشرت الجهات الامنية في محافظة ميسان، واقعة سرقة مركز تجاري كبير في حداد بني مالك، وتولت الأدلة الجنائية رفع البصمات وتحليلها للوصول للجناة في أسرع وقت، بعد تعمدهم وضع مجسم ” دورية ” ضمن ألعاب الأطفال على ” كاشير ” المحاسبة من باب التحدي منهم بعد السطو على المركز وسرقته.
وكشفت مصادر، عن تفاصيل الواقعة، حيث تعرض أحد المركز، أمس الجمعة لعملية سرقة من قبل جناة مجهولين، كسروا ” الزنق ” الخاص بمستودع المركز، ودخلوا، وفوجئوا بوجود باب آخر؛ فحاولوا كسره، إلا أنهم تعثروا فيه؛ فكسروا شفاط التهوية لمخبز المركز، ودخلوا منه، وفوجئوا بباب مقفل آخر؛ فكسروا الجبس المؤدي للمركز، ودخلوه.
واضافت المصادر، ” وبعد دخولهم سحبوا جهاز الكاميرات، وسرقوا ما يقارب 12 ألف ريال، بين بطاقات شحن، ومبالغ مالية، كما نهبوا شبكتي نقاط بيع خاصتين بالبنك، ووضعوا لعبة لدورية أمنية من المركز نفسه، وتحديدًا من رف الألعاب، على مكتب المحاسبة، وفروا هاربين بجهاز الكاميرات الذي يقدر بـ15 ألف ريال، وشبكتي نقاط البيع البنكية، ومبالغ مالية، وبطاقات شحن تقدر بمبلغ 12 ألف ريال، وقبل مغادرتهم المركز سكبوا مواد نظافة لإخفاء جريمتهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10454 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيجيبونكم على نفس الدوريه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1202 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفضحهم ويكشف امرهم
ويوفق رجال الامن في القبض عليهم
وانزال اقسى عقوبة بهم ليكونوا عبره لمن يعتبر
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 56 دقيقة
لو يعرفون ان فيه قص يد ماتجراء هو عارف انه بينسجن كم شهر يدق من الفول والعدس ويطلع كبير كتوف تساعده بعملية سرقه ثانية
alfahd42[ عدد التعليقات: 10454 ] نشر منذ 49 دقيقة
بيجيبونهم وباذن الله بيقصون ايديهم