المصلح يجيز العوض للمناقلة بين الموظفين أو المداقشة بين العسكريين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أجاز أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، أخذ مكافأة مالية أو عوض مالي مقابل المناقلة بين الموظفين أو المداقشة بين العسكريين ما لم يكن ذلك مخالفاً للنظام.

وأوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، عبر برنامج ” الجواب الكافي ” على قناة المجد: ” إذا كان هذا العمل – وهو المناقلة بين الموظفين – لا يخالف النظام ويتنازل فيه الموظف عن حقه في مكان معين مقابل مكافأة مالية أو عوض مالي مع المُناقل فلا حرج في ذلك من حيث الأصل إلا أن يمنع من ذلك نظام “.

وأكد: ” أما إذا لم يكن ثمة ما يمنع نظاماً فإنه لا حرج لأنه بمثابة المعاوضة على التنازل عن حق، فهو يستحق هذا المكان ويُخليه مقابل ما يُدفع عليه من عوض من الموظف والعسكري الآخر الذي يرغب الانتقال إلى هذا المكان “، موضحا أن ” مدار الأمر على النظام إذا لا يمنع فلا حرج “.