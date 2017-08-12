دي ماريا على رادار برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة يسعى لاستقطاب نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا إلى كامب نو للانضمام إلى النادي الكاتالوني.

ويحاول فريق برشلونة تعويض رحيل نيمار بعدما رفض نادي بوروسيا دورتموند عرض النادي الكاتالوني للتعاقد مع ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة كان يضع دي ماريا كخيار ثانوي في حال فشل في التوقيع مع أهدافه الرئيسية، لكن الآن قد يتحرك بشكل جدي للحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف التقرير أن دي ماريا يرحب بالانتقال إلى برشلونة واللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي.