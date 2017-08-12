إيقاف 2 من مسؤولي التشغيل بالسكة الحديد بعد تصادم قطاري الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قرر وزير النقل المصري هشام عرفات، إيقاف كلا من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا، ومدير وعام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية، وملاحظ برج أبيس وملاحظ بورج خورشد، عن العمل وذلك لحين انتهاء التحقيقات فى أسباب حادث تصادم القطارين فى الإسكندرية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع ضحايا حادث اصطدام قطاري الإسكندرية إلى 42 قتيلا و133 مصابا، فيما تجري عدة لجان تابعة للنيابة العامة المصرية وبعض الجهات الحكومية التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.