مقتل 13 إنقلابيا إثر إحباط هجوما حوثيا في نجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أحبطت القوات السعودية المشتركة، هجوما نفذته ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح قبالة حدود نجران، ما أسفر عن مقتل 13 إنقلابياً، بينهم خبراء في الصواريخ ومستشارون بالحرس الجمهوري.

وأكدت مصادر أن طائرات التحالف الوطني مدعومة بحرس الحدود والحرس الوطني تمكنت من تدمير عدة أطقم عسكرية تابعة للانقلابيين، والتصدي لمحاولة هجوم فاشلة قبالة نجران أثناء محاولتهم التسلل باتجاه إحدى الرقابات، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشارت المصادر، إلى أن طائرات الأباتشي قضت على عدد من الأهداف المتحركة والثابتة قبالة الحدود، بالإضافة إلى تدمير 5 آليات عسكرية، فيما استهدفت المدفعية راجمتين للصواريخ تابعتين للانقلابيين على مرتفعات داخل الأراضي اليمنية.