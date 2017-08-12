 الكويت تضبط 12 شخصا من الهاربين في قضية " خلية العبدلي " - صحيفة صدى الالكترونية

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الكويت تضبط 12 شخصا من الهاربين في قضية ” خلية العبدلي “

الكويت تضبط 12 شخصا من الهاربين في قضية ” خلية العبدلي “
الكويت(صدى):

كشفت مصادر أمنية كويتية، عن إلقاء قوة من أمن الدولة الكويتي، القبض على 12 شخصا من الهاربين المحكومين في قضية ” خلية العبدلي “، موضحة أن وزارة الداخلية الكويتية ستصدر بياناً لتحديد تفاصيل هوية الموقوفين.
وأكد النائبان في مجلس الأمة الكويتي عبدالوهاب البابطين وماجد المطيري، خبر إلقاء القبض على الهاربين المدانين في قضية ” خلية العبدلي ” بعد تواصلهما مع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10417 ] نشر منذ 18 دقيقة

حلو اجلدوهم واقتلو الخونه

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