أرسنال يكسب ليستر سيتي بـ4 أهداف مقابل 3 في الدوري الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كسب فريق أرسنال نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال مواجهتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب ” الإمارات ” في إفتتاح مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

افتتح ألكسندر لاكازيت أهدافه مع أرسنال بالتسجيل في الدقيقة الثانية ، وكان الرد سريعاً من ليستر عندما سجَّل شينجي أوكازاكي هدف التعديل في الدقيقة 5 ، قبل أن يُسجِّل جيمي فاردي الثاني لليستر عند الدقيقة 29 ، وعادل قبل نهاية الشوط الأول داني ويلبيك النتيجة لأرسنال بالدقيقة 47 ، لكنَّ فاردي عاود التقدم ثانية للضيوف في الدقيقة 56 بهدف ثانٍ له، وثالث لفريقه ، لكنَّ أرسنال سجل في الدقائق العشر الأخيرة هدفين متتالين عن طريق آرون رامزي، في الدقيقة 83 ، ثم أوليفيه جيرو بالدقيقة 85 .

وبهذه النتيجة يرفع أرسنال رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأول، فيما بقي ليستر سيتي بدون نقاط في المركز 20 .