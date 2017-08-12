ترامب يقرر إرسال وفد إلى الشرق الأوسط لبحث استئناف محادثات السلام - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال وفد إلى الشرق الأوسط، لبحث سبل ” إطلاق محادثات سلام حقيقيّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين “.

والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة، منذ أبريل 2014؛ جراء رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي وموقع صحيفة ” هآرتس “، مساء أمس الجمعة، أن الوفد الأمريكي سيترأسه جاريد كوشنر، صهر ترامب، ويعتزم الاجتماع مع مسؤولين من السعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل، لمناقشة سبل ” إطلاق محادثات سلام حقيقية .”

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن كلا من جيسيون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ودينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي، سيشاركان في هذه الجولة.