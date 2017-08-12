حرس الحدود ينقذ 9 أشخاص من الغرق في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أنقذت الدوريات البحرية بحرس الحدود، 9 أشخاص كانوا على متن واسطة نزهة تعرضت للغرق بعرض البحر ، في منطقة تبوك قطاع ضباء، مساء أمس الجمعة.

وقال نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الرائد مالك بن أحمد مبارك، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من شخص يفيد بتعرض واسطة نزهه لحالة غرق في عرض البحر وعلى متنها تسعة أشخاص ويطلب المساعدة بعد إنقاذهم.

وأضاف أنه على الفور تم توجيه الدوريات البحرية من نقطة الضلعة للموقع، وتم نقل كافة ركاب واسطة ” النزهة ” الغارقة على متن زورق تابع لحرس الحدود إلى مرسى مركز الصورة بصحة جيدة، مشددا على أصحاب وسائط الصيد والنزهة التأكد من كمية الوقود وسلامة المكائن ومعدات السلامة قبل الإبحار حفاظاً على سلامتهم وطلب المساعدة بالاتصال على هاتف الطوارئ 994.