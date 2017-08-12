القصبي ينعي عبدالحسين عبدالرضا: غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قدم الفنان ناصر القصبي، التعازي لأسرة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي توفي مساء أمس الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض.

وقال القصبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، وأعزي عائلته الكريمة وأبناءه عدنان وبشار، وداعاً أيها العظيم، غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد “.