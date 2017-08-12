القصبي ينعي عبدالحسين عبدالرضا: غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد - صحيفة صدى الالكترونية

القصبي ينعي عبدالحسين عبدالرضا: غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد
قدم الفنان ناصر القصبي، التعازي لأسرة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي توفي مساء أمس الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض.
وقال القصبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، وأعزي عائلته الكريمة وأبناءه عدنان وبشار، وداعاً أيها العظيم، غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد “.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10417 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا نويصر ترى كلنا ماشين على دربه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا يانويصر سوف نموت وسوف نجد ماقدمنا ان خيرا فخير وان شرا فشر نسأل الله حسن الخاتمة للجميع
alfahd42[ عدد التعليقات: 10417 ] نشر منذ 54 دقيقة
امين