 القصبي ينعي عبدالحسين عبدالرضا: غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 12

    أغسطس

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القصبي ينعي عبدالحسين عبدالرضا: غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد

القصبي ينعي عبدالحسين عبدالرضا: غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد
حمود العنزي(صدى):

قدم الفنان ناصر القصبي، التعازي لأسرة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا الذي توفي مساء أمس الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض.
وقال القصبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أعزي نفسي بوفاة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، وأعزي عائلته الكريمة وأبناءه عدنان وبشار، وداعاً أيها العظيم، غيابك أيها المعلم لا يملؤه أحد “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10417 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا نويصر ترى كلنا ماشين على دربه

[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 1 ساعة

كلنا يانويصر سوف نموت وسوف نجد ماقدمنا ان خيرا فخير وان شرا فشر نسأل الله حسن الخاتمة للجميع

[ عدد التعليقات: 10417 ] نشر منذ 54 دقيقة

امين

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